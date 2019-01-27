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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hannover 96, Breitenreiter ile yollarını ayırdı
27.01.2019 - 17:03 | | BERLİN (AA)

Hannover 96, Breitenreiter ile yollarını ayırdı

Bundesliga ekibi Hannover 96, teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son verdi.

Hannover 96, Breitenreiter ile yollarını ayırdı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96, teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Martin Kind ve menajer Horst Heldt'in, takımın son aylardaki sportif gelişimini ve dün Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti değerlendirdiği, değerlendirmenin sonucunda Breitenreiter'in görevine son verilmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, Breitenreiter'in yardımcısı Volkan Bulut'un da görevine son verildiği kaydedildi.

Kulübün açıklamasında görüşlerine yer verilen Horst Heldt, bu kararı zor aldıklarını belirterek, Breitenreiter ve Bulut'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Breitenreiter ve ekibinin takımın başarılı olması için elinden geleni yaptığını, ancak başarının yakalanamadığını ifade eden Heldt, hedeflerinin gelecek yıl da Bundesliga'da yer almak olduğunu aktardı.

Açıklamada ayrıca, Breitenreiter'in yerine kimin getirileceğine en kısa sürede karar verileceği belirtildi.

Hannover 96'nın 2. Lig'de mücadele ettiği 2017'nin mart ayında takımın başına getirilen Breitenreiter, 2016-2017 sezonunun sonunda yeşil-siyahlı takımla Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşamıştı.

2017-2018'i Bundesliga'da 13. sırada tamamlayan Hannover 96, bu sezon ise 2 galibiyet ve 5 beraberlik sonrası 11 puanla 17. basamakta bulunuyor.

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