Hansi Flick, Bayern Münih'i makineye dönüştürdü! 50 maçta 158 gol...

CELAL UMUT EREN

Müthiş istatistikler

Lizbon’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi 8’li finallerinde Barcelona’yı 8-2 ile dağıtan Bayern Münih yarı finale kalırken, tarih yazdı. Barça karşısında zirve yapan Bayern Münih’in tarihe geçen 2019-2020 sezonunun müthiş rakamları adeta büyüledi. Bayern Münih bu sezon 50 resmi maçta 158 gol attı. Gollerin 54’ü tek başına Robert Lewandowski’den geldi. Almanya şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçın 9’unu da kazandı.

2020’de tek beraberlik

Messi’li, Suarez’li Barcelona’yı sahadan silen Bayern Münih, 2020 yılında oynadığı 24 resmi maçta 23 galibiyet aldı, 1 beraberlik yaşadı. Hansi Flick, göreve geldiğinden beri Bayern ile çıktığı 33 maçın 30’unu galip tamamladı. Bayern Münih, Devler Ligi’nde Avrupa’nın devleri Chelsea’ye 7, Tottenham’a 10 ve Barcelona’ya 8 gol attı. 2019-20 sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kaldı.

Kimin öğrencisi!

Tarihi bir sezonu geride bırakan Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Flick, unutulmaz bir başarıya imza attı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, 2014 Dünya Kupası’nda yarı finalde Almanya’nın Brezilya’yı 7-1 yendiği tarihi müsabakada Joachim Löw’ün yardımcısıydı. Flick bu kez Bayern Münih’in teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona’yı 8-2 devirdi. Tecrübeli teknik adam, “Rakibimize baskı yarattığımız anda şansımızın yüksek olduğunu biliyorduk. Ne kadar çalışırsanız, karşılığını da o kadar alıyorsunuz” diyerek zaferini anlattı.

Yok artık Lewandowski!

Unutulmaz galibiyete imza atan Bayern Münih’in yıldızları Barcelona maçı sonrası soruları yanıtladı. İşte tarihi sonucu alan Bayern’in futbolcularının görüşleri:

Manuel Neuer: Barça’da kaleci Ter Stegen için üzülüyorum. Böyle bir yenilginin bir kaleci için kolay olmadığını çok iyi biliyorum.

Thomas Müller: Maçın adamı seçilmek çok mutlu etti. Ama bana göre maçın yıldızı tüm takımımızdı. Biz maçta çok eğlendik. Ama buraya çeyrek finali kazanmaya değil, finali kazanmaya geldik. Bizi yenmek gerçekten zor.

Robert Lewandowski: 8-2 kazandık ama belki daha fazla gol atabilirdik! Oynarken keyif alıyorduk. Barcelona bizi durduramadı. Süremiz kısıtlı olmasa goller sürebilirdi.

Leon Goretzka: İdolüm Messi’yi böyle görmek beni üzdü mü? Hayır üzmedi elbette. Bizim için maç çok eğlenceliydi.

Barcelona 7 şut, Bayern 8 gol attı!

Bayern Münih’in Barcelona karşısındaki 8-2’lik zaferi birçok çarpıcı istatistiği beraberinde getirdi. İşte tarihi maç sonrası hem Bayern Münih hem de Barcelona cephesinde ortaya çıkan rakamlar:

-Barcelona, 1946’dan sonra ilk kez bir rakibinden 8 gol yedi. Barça en son 1946’da Sevilla’ya 8-0 kaybetmişti.

- 2007’den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hiçbir İspanya temsilcisi kalmadı.

-2005’ten beri ilk defa Cristiano Ronaldo ve Messi, Devler Ligi’nde yarı final aşamasına kalamadı.

- Barcelona tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk devrede 4 gol yedi.

- Barcelona 90 dakikada toplamda 7 şut atarken, Bayern Münih 8 gol kaydetti.

- Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde en hızlı arka arkaya 4 gol atan takım oldu (27 dakikada 4 gol)

Messi’nin tükenişi

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Lionel Messi, Bayern Münih maçında resmen tükendi. Büyük bir şok yaşayan Arjantinli futbolcunun, soyunma odasındaki fotoğrafı gündeme damgasını vurdu. Tüm dünya basını soyunma odasında düşünceli bir şekilde oturan Messi’nin karelerini paylaştı. 2021’de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve ayrılık olasılığı daha da kuvvetlenen 33 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı büyük ses getirdi. Öte yandan Lionel Messi, futbolculuk kariyerinin en ağır yenilgisini aldı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finallerinde Attığı En İyi Goller