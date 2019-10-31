Harden 59 attı, Rockets kazandı: 159-158

NBA'e 11 maçla devam edildi. Washington Wizards'ın Houston Rockets'ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı.

Rockets, James Harden'ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı. Harden böylece kariyerinde 19. kez 50 sayı barajını geçti.

17 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Clint Capela, galibiyette önemli rol oynadı.

Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Furkan, kavga çıkan maçta 17 sayı attı

İlk 3 karşılaşmalarından galip ayrılan Philadelphia 76ers ile Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelede gergin anlar yaşandı.

3. çeyrekte 76ers'tan Joel Embiid ile Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns arasında çıkan kavga sonucu iki all-star pivot da oyundan atıldı.

Ev sahibi 76ers'ın 117-95 kazandığı müsabakada kenardan gelerek 17 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı. Kavganın taraflarından Embiid 19 sayı, 5 ribaunt, Towns da 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Chicago Bulls'u 117-111 yendiği maçı, 12 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ise 116-105 mağlup ayrıldıkları Boston Celtics deplasmanında 7 sayı, 7 ribaunt üretti.

Warriors hem maçı hem de Curry'yi kaybetti

Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns'a 121-110 yenildi.

4. maçında 3. mağlubiyetini alan Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 3. periyottaki pozisyonda sol elinin üstüne düştü. İlk tespitler doğrultusunda Curry'nin eli ve bileğinde kırık meydana geldiği açıklandı.

Curry, 22 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 asist, 5 ribauntla tamamladı. Suns'ı galibiyete, 31 sayı, 5 asistle oynayan Devin Booker ve 24 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 blok üreten Aron Baynes taşıdı.

Sonuçlar

Orlando Magic-New York Knicks: 95-83

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 117-95

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 117-111

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 125-113

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 116-105

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 108-118

Washington Wizards-Houston Rockets: 158-159

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 99-102

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 110-96

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 111-118

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 110-121