Harden'dan 16'ncı "triple-double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 117-112 mağlup etti.



NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı 117-112 yenerek 67. maçında 46. galibiyetini aldı.



Rockets'ta 38 sayı, 11 asist, 10 ribauntla oynayan Harden, bu sezon 16'ncı kez "triple-double" yaptı. Ev sahibi takımda Ryan Anderson 16, Patrick Beverley ve Eric Gordon 13'er sayı kaydetti.



Son 5 maçta 4'üncü olmak üzere sezonun 22'nci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 30, Kyrie Irving 28 sayı üretti.



Saric'ten kariyer rekoru

Geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Hırvat Dario Saric, takımı Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 118-116 yendiği mücadelede kariyer sayı rekoru kırdı.



Saric, Staples Center'da oynanan maçta 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek Philadelphia'nın bu sezonki 24'üncü galibiyetinde başrol oynadı. Konuk ekipte Jahlil Okafor 23, Timothe Luwawu-Cabarrot 18 sayı buldu.



Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'ta Jordan Clarkson 30, Julius Randle 21, Brandon Ingram 12 sayı attı.



NBA'e 8 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Boston Celtics-Chicago Bulls: 100-80

Brooklyn Nets-New York Knicks: 120-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 102-98

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 101-110

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-112

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 116-118