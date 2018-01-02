Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Harden'dan Rockets'a kötü haber
02.01.2018 - 10:34 | | ANKARA (AA)

Harden'dan Rockets'a kötü haber

Los Angeles Lakers maçında sakatlanan Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Harden, sahalardan en az iki hafta uzak kalacak

Harden'dan Rockets'a kötü haber
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden HoustonRockets'ın all-star oyuncusu James Harden, dizindeki sakatlık nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers ile dün yapılan karşılaşma sırasında sakatlanan 28 yaşındaki Harden'ın dizinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta dinlendirileceği belirtildi.

Bu sezon 32,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi konumundaki Harden, kariyerindeki en formda sezonlarından birini geçiriyor.

En çok asist yapan oyuncular listesinde de 9,1 ortalamasıyla üçüncü sırada yer alan Harden'ın takımı Houston Rockets, 26 galibiyet ve 9 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda Golden State Warriors'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber