Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Harden'dan Suns'a 44 sayı
05.02.2019 - 10:04 | | AA

Harden'dan Suns'a 44 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 44 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns'ı 118-110 mağlup etti.

Harden'dan Suns'a 44 sayı
ABONE OL

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Suns'ı 118-110 yendiği karşılaşmada 44 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 27. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 31. galibiyetini alan Rockets'ta Chris Paul 18 sayı kaydederken, Kenneth Faried 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Josh Jackson'ın 25 sayı, Kelly Oubre'nin 23 sayı, Deandre Ayton'un da 15 sayı, 11 ribauntluk performansları, Suns'ın mağlubiyetini engelleyemedi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 113-94 yenerek son 11 maçtaki 10'uncu galibiyetini elde etti.

Ersan İlyasova'nın 4 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte, D'Angelo Russell 18, Shabazz Napier 15, Theo Pinson 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109

Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber