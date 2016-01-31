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31.01.2016 - 15:28 |

Haris Medunjanin Çaykur Rizespor'un gündeminde

Transfer döneminde kadrosuna tek bir isim dahi katamayan Çaykur Rizespor, son gün atağa kalkıyor.

Haris Medunjanin Çaykur Rizespor'un gündeminde
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Yeşil-Mavililer’e menacerler tarafından İspanya’da Deportivo forması giyen Haris Medunjanin önerildi.

Daha önce Süper Lig’de Gaziantepspor forması giyen ve başarılı performansının ardından İspanya’ya transfer olan Bosnalı yıldızla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacak olan Karadeniz ekibinin son gün oyuncunun durumunu netleştireceği belirtildi.

Yeşil-Mavililer’in ayrıca Egemen Korkmaz transferinde de görüşmelerini devam ettirdiği belirtiliyor.

(Fanatik)

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