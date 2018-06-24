Harry Kane 5 golle zirvede!

Skorer- 2018 Dünya Kupası'nda Harry Kane durdurulamıyor...

Tunus'u tek başına yıkan 24 yaşındaki İngiliz golcü, Panama karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imzasını koydu. Toplam gol sayısını 5'e yükselten Kane, gol krallığı yarışında 4'er gole sahip Lukaku (Belçika) ve Ronaldo'yu (Portekiz) geride bıraktı.

Golcü futbolcu 63. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.