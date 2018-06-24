24.06.2018 - 16:25 |
Harry Kane 5 golle zirvede!
Panama karşısında hat-trick yapan İngiliz forvet Harry Kane, toplam gol sayısını 5'e yükseltti ve krallık yarışında zirve yaptı.
Skorer- 2018 Dünya Kupası'nda Harry Kane durdurulamıyor...
Tunus'u tek başına yıkan 24 yaşındaki İngiliz golcü, Panama karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imzasını koydu. Toplam gol sayısını 5'e yükselten Kane, gol krallığı yarışında 4'er gole sahip Lukaku (Belçika) ve Ronaldo'yu (Portekiz) geride bıraktı.
Golcü futbolcu 63. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.