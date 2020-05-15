Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
15.05.2020 - 13:01 | |   İSTANBUL (AA) -

Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu.

Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
ABONE OL

 İngiltere 4. Lig kulüplerinden Leyton Orient, bir dönem takımda kiralık olarak oynayan Kane'in gelecek sezon için forma göğüs sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu.

İç saha formasının üzerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yer alacağı ifade edildi.

İkinci ve üçüncü formalarda ise yardım kuruluşları "Haven House" ile "Mind" isimlerinin bulunacağı belirtildi.

Kulübe yardımda bulunan Kane'in sponsorluk vasıtasıyla söz konusu yardım kuruluşlarına bağış yapacağı da kaydedildi.

Tottenham'ın altyapısında yetişen 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu Kane, ilk profesyonel maçına 2011'de kiralandığı Leyton Orient'te çıkmıştı.

Harry Kane, eski takımı Leyton Oriente sponsor oldu

Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oluyor

Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oluyor

Bundesliga’da perde yarın yeniden açılıyor

Bundesliga’da perde yarın yeniden açılıyor

Caner Osmanpaşa: Futbolcularda psikolojik baskı olacak

Caner Osmanpaşa: Futbolcularda psikolojik baskı olacak

Coşkun Demirbakan: Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız

Coşkun Demirbakan: Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız

Sıradaki Haber