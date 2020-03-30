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30.03.2020 - 00:16 | | AA

Harry Kane, Tottenham'dan ayrÄ±lmayÄ± düÅŸünüyor

Tottenham formasÄ± giyen Harry Kane'nin aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¼ndeme oturdu. Kane, canlÄ± yayÄ±nda geleceÄŸi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham formasÄ± giyen Harry Kane, takÄ±mdan ayrÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiliz oyuncu, Tottenham'Ä±n eski futbolcusu Jamie Redknapp'Ä±n Instagram hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda geleceÄŸi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

Futbolu Tottenham'da bÄ±rakÄ±p bÄ±rakmayacaÄŸÄ± sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayÄ±r da diyemem. Spurs'u Ã§ok seviyorum ve her zaman seveceÄŸim. Ama bunun iÃ§in burada kalacak biri deÄŸilim." ifadelerini kullandÄ±.

KalmasÄ± iÃ§in takÄ±mÄ±n doÄŸru iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geliÅŸtiÄŸini hissetmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Ben hÄ±rslÄ± bir oyuncuyum. GeliÅŸmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takÄ±mÄ±n nasÄ±l geliÅŸeceÄŸine baÄŸlÄ±. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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