Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham formasÄ± giyen Harry Kane, takÄ±mdan ayrÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiliz oyuncu, Tottenham'Ä±n eski futbolcusu Jamie Redknapp'Ä±n Instagram hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda geleceÄŸi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Futbolu Tottenham'da bÄ±rakÄ±p bÄ±rakmayacaÄŸÄ± sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayÄ±r da diyemem. Spurs'u Ã§ok seviyorum ve her zaman seveceÄŸim. Ama bunun iÃ§in burada kalacak biri deÄŸilim." ifadelerini kullandÄ±.

KalmasÄ± iÃ§in takÄ±mÄ±n doÄŸru iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geliÅŸtiÄŸini hissetmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Ben hÄ±rslÄ± bir oyuncuyum. GeliÅŸmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takÄ±mÄ±n nasÄ±l geliÅŸeceÄŸine baÄŸlÄ±. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.