Harun Erdenay sporcu yetiştirecek

ÜMİT AVCI

Muhteşem geçen basketbolculuk yaşamının ardından yöneticilik kariyerinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na kadar yükselen Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu modern bir yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrası dönemde de yanlarında olacaklarını vurguladı.

En büyük destekçileri Doğa Sigorta’yla birlikte kulüplerle iş birliği yaparak genç nesillere sporun ve eğitimin önemini aşılamaya çalışacaklarını diye getiren Erdenay, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Nihat Kırmızı’nın öncülüğünde üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.