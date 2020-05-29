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29.05.2020 - 17:19 |

Harun Erdenay sporcu yetiştirecek

Türk Basketbolu’nun efsane ismi Harun Erdenay, mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde kurulan Spor Bilimleri Fakültesi’nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı.

Harun Erdenay sporcu yetiştirecek
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Muhteşem geçen basketbolculuk yaşamının ardından yöneticilik kariyerinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na kadar yükselen Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu modern bir yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrası dönemde de yanlarında olacaklarını vurguladı.

En büyük destekçileri Doğa Sigorta’yla birlikte kulüplerle iş birliği yaparak genç nesillere sporun ve eğitimin önemini aşılamaya çalışacaklarını diye getiren Erdenay, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Nihat Kırmızı’nın öncülüğünde üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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