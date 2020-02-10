Hasan Ali Kaldırım geliyor

Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım takıma dönmeye hazırlanıyor. Uzun süren sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan tecrübeli sol bek artık iyileşti. Ancak, 30 yaşındaki oyuncunun ciddi maç eksiği bulunuyor.

Takım sezon başından bu yana hem Hasan Ali’nin sakatlığı hem de sol bek transferi yapılamadığı için bu bölgede sıkıntı yaşıyor.

Bu nedenle Hasan Ali’nin dönüşü takım için önem taşıyor.

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