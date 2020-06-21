Hasan Ali Kaldırım: "Sözün bittiği yerdeyiz"

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Sözün bittiği yerdeyiz. Taraftarlarımızı geçen sezon üzdük, bu sezon da üzmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe'de oynadığımızın bilincine varmamız lazım.





"Röportaja zorunluluktan geldim zaten"

Hasan Ali Kaldırım, "Ligde en çok şutları direkten dönen takım Fenerbahçe" istatistiği hakkında gelen soruya ise, "Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. O zaman son vuruşlara biraz daha çalışmamız lazım. Röportaja zorunluluktan geldim zaten. Çok üzgünüz." yanıtını verdi.

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