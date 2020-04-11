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11.04.2020 - 15:00 | | FANATİK

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut Fenerbahçe'ye kırgın

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse hocamızın yolunu gururla açarız” dedi. Ancak birçok teknik adamla temas kurulmasına rağmen, o teklifin bir türlü gelmemesi Erol Bulut’u fazlasıyla üzdü.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, lige ara verilen bu dönemde teknik direktör konusunda gelecek haberleri merakla bekleniyor. Ali Koç, Semih Özsoy ve Selahattin Baki; hoca konusuna çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Adı Fenerbahçe ile en çok anılan isimlerden biri de Erol Bulut. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, hocamızın yolunu gururla açarız” diyerek bu konuda yeşil ışık yaktı. Ancak Bulut’un Sarı-Lacivertliler’e fazlasıyla kırgın olduğu öğrenildi.

Teklifleri reddetti

Fenerbahçe, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra birçok teknik adamla temasa geçti, görüşme yaptı. Erol Bulut’un adı sık sık Kanarya ile anılsa da kendisine henüz hiçbir teklif gitmedi. 45 yaşındaki teknik adam bu nedenle son derece üzgün. Bulut, Alanyaspor’daki başarılı performansı sonrası hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler almasına rağmen, hedefinde Sarı-Lacivertliler olduğu için bunları geri çevirmişti. Bu nedenle Fenerbahçe’nin kendisiyle temasa geçmemesi, büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

2 senelik yeni sözleşme

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe’nin istemesi halinde başarılı teknik adama izin verecek. Ancak Alanyaspor Yönetimi, Erol Bulut’un Sarı-Lacivertliler’den teklif almaması halinde, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 sene daha uzatmaya hazır. Bu öneri, başarılı teknik adama da iletildi.

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