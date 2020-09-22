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HaberlerAlanyaspor Haberleri Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması!
22.09.2020 - 20:24 | | TRTSpor

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakasetas için Fenerbahçe'den teklif gelmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması!
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakasetas için Fenerbahçe'den teklif gelmediğini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." açıklamasını yaptı.

"1 KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan ise, "Oyuncuların gelişiminden ve oyun anlayışından çok memnunum. 2 gündür Rosenborg'u analiz ediyoruz. Salih Uçan bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Benim amacım onu daha da geliştirmek." yorumunu yaptı

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlundan Bakasetas açıklaması

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