Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün başkanı Hasan Çavuşoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, takıma gerekli takviyeleri yaptıklarını belirterek, "Takımın son durumu şu anda iyi gidiyor. Her şeyden önce takımın çalışmaları iyi bir ortamda geçiyor. Burada takımın ve futbolcuların ne yaptığı, hocanın çalıştırdığı taktikle ne yapıldığı önemliydi, bunları görüyoruz. Tabii ki saha eksiklikleri var. Bu konuda da zaten hocalarımız çalışıyorlar. İyi bir kamp dönemi geçiyor. Burada 2 tane daha hazırlık maçımız var. İnşallah 9'undan sonra da takımımız Alanya'da toparlanacak. Burada kamp bitiyor zaten. Şu anda her şey iyi gidiyor. Hazırlıklar da iyi. Transfer yapılacak bölgelerimize takviyeler yaptık zaten. Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor. Lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Şu anda çalışmalar gayet iyi geçiyor" diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZ BİRBİRİNE ALIŞMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Oyuncuların kamp dönemi süresince birbirlerine uyum sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kampta baya bir süreç geçti, onun için şu anda büyük ölçüde futbolcularımız birbirlerine alışmış görünüyorlar, bu da bizim için iyi. Performans olarak hazırlık maçlarını yaptıkça üzerine koyuyorlar. Kamp dönemi hazırlık maçlarının olması bakımından da biraz yorucu oluyor. Lige doğru hazırlanırken antrenman temposu da ona göre ayarlanacaktır. Futbolcuların da sahada verimliliği de artacaktır. İnşallah o konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"EROL BULUT, ÇOK KALİTELİ VE DEĞERLİ BİR HOCA"

Turuncu-yeşilli takımın yeni hocası Erol Bulut hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Erol hoca, Malatya'da 2 yıl kendini kanıtlamış ve başarılar elde etmiş bir hoca. Şenol hoca ve Abdullah hocadan sonra Türk takımlarında 2 yıl süreyle sürekli olarak çalışmış bir hoca. Şu anda gayet iyi gidiyor. İyi bir uyum ve birliktelik sağladık. Erol hoca, çok kaliteli ve değerli bir hoca. Takımımız için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"LİGİ İLK 10'UN İÇERİSİNDE VEYA DAHA YUKARILARDA BİTİREBİLİRSEK BİZİM İÇİN ÇOK İYİ"

Alanyaspor'un hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim her sene söylediğimiz gibi ligi ilk 10'un içerisinde veya daha yukarılarda bitirebilirsek bizim için çok iyi. Geçen sene ilk 5'te bitirme olasılığımız yüksekti ama bir kazadan dolayı futbolcuların atmosferi bozuldu. 9'uncu sırada bitirdik. Puan farkı pek yoktu, 5'inciyle aramızda 3 puan farkı vardı. Yine de geçen seneki gibi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk 10'un içerisinde ilk 5'e doğru zorlamak istiyoruz. Her zaman koyduğunuz hedeflere ulaşılamayabiliyor. Ancak biz bir ilçe takımı olarak en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz."

"EROL HOCANIN, ABDULLAH AVCI'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİ BELLİ"

Alanyaspor'un yeni hocası Erol Bulut'un Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Abdullah Avcı hakkında ise Çavuşoğlu, "Abdullah hoca, gerçekten çok iyi bir hoca. Erol hocayla da birlikte çalıştılar. Taktiksel ve bilimsel olarak ikisi de çok değerli. Ondan çok şey öğrendiği zaten belli. Malatya'da zaten bunu ispatladı. İkisi de Türkiye'nin çok değerli hocaları. Ben iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZI ŞİMDİDEN TRİBÜNE DAVET EDİYORUM"

Taraftara her zaman ihtiyaçları olduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

"Taraftarlarımız bizim için her zaman çok önemli. Bu sene yeni transferlerimizle yeni teknik heyetimizle onların hepsini tribünlere bekliyoruz. Taraftarımızla hep beraber inşallah iyi günlerde birlikte olmayı ve Alanyasporumuzu hedeflediğimiz en iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlar da bunun bilincinde. Taraftarlar, Alanyaspor'un Süper Lig'de yer edindiğinin, iyi transferler yapıldığının ve başarılar elde edildiğinin farkında. Taraftarımız her sene artarak takımına destek vermeye başladı. Bizim her zaman taraftarımıza ihtiyacımız var. Onları da şimdiden hem tribüne davet ediyorum hem de her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum."