Hasan Kabze, Torku Konyaspor'da

Forvet arayışlarını sürdüren Torku Konyaspor, geçtiğimiz yıl Orduspor'da oynayan Hasan Kabze'yi transfer etti.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Kabze ile 1 yıllığına anlaştıklarını, resmi sözleşmenin yarın imzalanacağını söyledi.

Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in isteği doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öten, "Hasan, tecrübeli ve kariyeri belli bir oyuncu. Takımımıza faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde forvet hattımızı güçlendirmiş olduk. Hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Orduspor'da oynayan Hasan Kabze daha önce Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Rubin Kazan ve Montpellier takımında forma giymişti.