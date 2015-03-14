Hasan Kabze ve Kaya Tarakçı "o anları" anlattı

Torku Konyasporlu futbolcu Hasan Kabze, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın 19. dakikasında Ryan Donk'un attığı gole ilişkin, o an herkesin Donk'a bir şeyler söylediğini belirterek, "Ben de Donk'u çektim kenara. İngilizce 'Yaptığın çok ayıp, bu şekilde olmaz. Arkadaşlarına söyle, kimse topa dokunmasın, ben gidip gol atacağım. Maç 1-1 devam edecek. Başka türlü olmaz, bu saygıdır' dedim" dedi.

Kabze, AA muhabirine Kasımpaşa maçındaki olayı anlattı. Kabze, maçlarda sakatlık durumlarında karşı takımın oyuncusu yerdeyken topu ya dışarı attıklarını ya da oyunun durmasını sağladıklarını söyledi.

Kasımpaşa maçında da rakip oyuncu Babel'in sakatlanması sonucu aynı şeyleri düşündüklerini ifade eden Kabze, "Maçın 19. dakikasında Babel'in sakatlanması sonucu oyunu takım halinde bıraktık. Ryan Donk bizim yapmak istediğimizi anlamadı. Biz de Donk'un ne yapmak istediğini anlamadık. Topu, kaleye mi vuracak, dışarı mı atacak kestiremedik. Herkesin beklemediği bir anda kalemizde golü gördük. Ondan sonra sevinmeye başladılar. Bizim için enteresan olan da buydu" diye konuştu.

Kabze, gol olduktan sonra ortamın bir anda gerginleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O an herkes Donk'a bir şeyler söylüyordu. Ben de Donk'u kenara çektim. İngilizce 'Yaptığın çok ayıp, bu şekilde olmaz. Arkadaşlarına söyle, kimse topa dokunmasın ben gidip gol atacağım. Maç 1-1 devam edecek. Başka türlü olmaz, bu saygıdır' dedim. O sırada Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze de bizim düşündüğümüz gibi düşünüyormuş. Sonra Arveladze, Donk'u yanına çağırdı bir süre konuştular. Sonra yanıma geldi. 'Tamam sizin istediğimiz gibi yapıyoruz' dedi. Sonra santra ile başladık. Topa uzaktan vurmak istemedim. Kaleye kadar gittim ve golü attım. Bu benim hayatımda en basit gollerimden bir tanesiydi. Türkiye Ligi'nde böyle bir gol yoktur herhalde, bana nasip oldu."

"Normal şartlarda güzel gol"

Ryan Donk'un maç sonu yayıncı kuruluşa "Güzel bir gol attım" açıklamasını eleştiren Kabze, "Normal şartlarda biz oyunu bırakmasak, kaleci Kaya topu bırakmasa Donk'un attığı gerçekten güzel bir gol. Ancak neticede boş kaleye attı. Benimki de gol ve boş kaleye sonuçta" ifadesini kullandı.

"Oyunculara kalsa devam edeceklerdi"

Torku Konyasporlu kaleci Kaya Tarakçı da maçın 19. dakikasındaki pozisyonu tüm kamuoyunun açık şekilde gördüğünü söyledi.

Babel yerdeyken topun kaleye geldiğini, kendisinin de topu taca atmak için vurduğunu ancak topun takım arkadaşı Ömer Ali Şahiner'e gittiğini anlatan Tarakçı, şunları kaydetti:

"Ömer Ali de Babel'in yerde yattığını görünce topu bıraktı. Meşin yuvarlak da Donk'un önüne düştü. Sonra o da topla kaleye gelmeye başladı. 'Bana mı verecek dışarı mı vuracak' diye beklerken birden kaleye vurdu. Top benim üstümden geçerek gol oldu. Sonra sevinmeye başladılar. Açıkcası ne Donk'a ne de Babel'e yakışmadı. Fair-play adına da güzel olmadı. Shota Arveladze devreye girdi. Burada tebrik edilmesi gereken biri varsa Shota hocadır. Çünkü oyunculara kalsa oyuna devam edeceklerdi."

Donk'un maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı "Güzel bir gol attık" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Tarakçı, "Donk'un bu açıklaması ayrı bir ayıp. Hakem ne kadar oyna derse, senin oyuncun yerde. Bizim yaptığımız olay ortada. Topu dışarı atmak istedik. Onun kendi ayıbıydı" dedi.