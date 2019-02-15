Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: Çok zor bir yarış içindeyiz
15.02.2019 - 11:32 | | RİZE (AA)

Hasan Kartal: Çok zor bir yarış içindeyiz

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, her iki takım için de ligde kalma yarışında adeta 6 puanlık maç olacağını söyledi.

Hasan Kartal: Çok zor bir yarış içindeyiz
ABONE OL

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısının çok çekişmeli geçtiğini, sezon sonuna kadar yarışın süreceğine inandığını belirtti.

Ligde her takımın birbirine yakın güce sahip olduğunu kaydeden Kartal, "Her takım hedef peşinde koşuyor. Lig yedincisi ile kümede kalma yarışı arasında 9 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde yakalanacak seriler durumu netleştirecek. Çok zor bir yarış içerisindeyiz." diye konuştu.

Bursaspor ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun altını çizen Kartal, "Ligde kalma yarışında Bursaspor ile final niteliğinde, adeta 6 puanlık maç oynayacağız. Her iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor deplasmanının zorluğunu biliyoruz. Çok iyi bir taraftar topluluğuna sahip. İkinci yarı kadromuzu güçlendirdik ve bizim de artan taraftar topluluğumuz var. Bursaspor deplasmanında da yanımızda olacaklarına inanıyoruz. İnşallah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız. Alt sıraları yakından ilgilendiren, keyifli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, Bursaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle Marwane Saadane, sakatlığı sebebiyle de Davide Petrucci'nin forma giyemeyeceğini, sakatlıktan yeni çıkan Aminu Umar'ın durumunun maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.

Federico Valverde'nin Real Madrid formasıyla en iyi anları
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum
    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum
  2. Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
    Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul edecek
    Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul edecek
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Muğlaspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'in koronavirüs testi pozitif çıktı
    Muğlaspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'in koronavirüs testi pozitif çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor

Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor

Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı

Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı

Sıradaki Haber