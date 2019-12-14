Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamÄ±z da olur

Kartal, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na Ã‡aykur Didi StadÄ±'nda bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.

YaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin tam bir karar toplantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kartal, "Ancak bir karar almanÄ±n arifesine geldik. Neticede bir ÅŸeyler dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz ve yapmamÄ±z gerekiyor. Bir ara dÃ¶nem var. O dÃ¶nemde yapacaÄŸÄ±mÄ±z transferlerin takÄ±mÄ± kurtaracaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi de mevcut. Bu mini bir toplantÄ±ydÄ±. Daha geniÅŸ toplantÄ±da bir ÅŸeylere karar vereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

CamianÄ±n rahat olmasÄ±nÄ± isteyen Kartal, "Biz Ã‡aykur Rizespor'u sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak bir ÅŸey yapmayÄ±z. Elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Gerekirse bizim istifamÄ±z da olur. Daha baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¶netim gelecekse, biz onu da yaparÄ±z. Her ÅŸeyi doÄŸrudan hocaya baÄŸlamamak lazÄ±m. DoÄŸrularÄ±mÄ±zÄ± ve yanlÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendiriyoruz. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde gereken ne varsa yaparÄ±z zannediyorum. Bu hafta iÃ§erisinde ÅŸekillendiririz gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

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