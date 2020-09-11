Hasan Kartal: "Hakemin cezalandırılması lazım"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum."

"Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler."

"Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şy yok ki burada, en ufak bir şey yok."