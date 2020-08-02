Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Oğulcan Çağlayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’ın CBC Sport kanalında yayınlanan Türkiye’den futbol programına konuk olan Kartal, Rize ekibiyle sözleşmesi bu sezon sonu itibariyle sonlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferindeki perde arkasına ışık tuttu. Hasan Kartal şunları söyledi:

‘Vedat için istediğimiz bedeli vermediler’

“Galatasaray ile geçen dönemde yapmış olduğumuz müsabakadaki hakemin hatalarından dolayı Galatasaray’la aramızda bir soğukluk başladı. Ondan sonra bazı transferlerde problemler yaşadık. Olmadı, bir türlü Galatasaray ile anlaşamadık. Vedat Muriç’in transferinde istediğimiz bedeli vermemeleri sebebiyle Vedat’ı vermedik.

‘Oğulcan kiminle sözleşme yapacak, göreceğiz’

Şimdi de Oğulcan’ı, bizim sözleşmemizde bir sene daha opsiyonumuz olmasına rağmen, daha bir sözleşme yapmadı Galatasaray ile ama; sanıyorum çocuğu bir şekilde Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar. Tabii bunu bilemiyoruz, ne olacak. Önümüzdeki günlerde Oğulcan kiminle sözleşme yapacak, göreceğiz. Ama tabii bu transferlerde önce kulüple görüşülmesi lazım. Kulübün görüşleri alındıktan sonra yapılması lazım. Ama Galatasaray biraz bunları yapmıyor.”