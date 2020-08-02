Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’
02.08.2020 - 15:19 |

Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’

Fenerbahçeli Vedat Muriç’in Galatasaray’a transferinin gerçekleşmeme nedenini açıklayan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sarı-kırmızılıların şu an gündemindeki Oğulcan Çağlayan’ın durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu.

ABONE OL

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Oğulcan Çağlayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’ın CBC Sport kanalında yayınlanan Türkiye’den futbol programına konuk olan Kartal, Rize ekibiyle sözleşmesi bu sezon sonu itibariyle sonlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferindeki perde arkasına ışık tuttu. Hasan Kartal şunları söyledi:

‘Vedat için istediğimiz bedeli vermediler’

“Galatasaray ile geçen dönemde yapmış olduğumuz müsabakadaki hakemin hatalarından dolayı Galatasaray’la aramızda bir soğukluk başladı. Ondan sonra bazı transferlerde problemler yaşadık. Olmadı, bir türlü Galatasaray ile anlaşamadık. Vedat Muriç’in transferinde istediğimiz bedeli vermemeleri sebebiyle Vedat’ı vermedik.

Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’

‘Oğulcan kiminle sözleşme yapacak, göreceğiz’

Şimdi de Oğulcan’ı, bizim sözleşmemizde bir sene daha opsiyonumuz olmasına rağmen, daha bir sözleşme yapmadı Galatasaray ile ama; sanıyorum çocuğu bir şekilde Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar. Tabii bunu bilemiyoruz, ne olacak. Önümüzdeki günlerde Oğulcan kiminle sözleşme yapacak, göreceğiz. Ama tabii bu transferlerde önce kulüple görüşülmesi lazım. Kulübün görüşleri alındıktan sonra yapılması lazım. Ama Galatasaray biraz bunları yapmıyor.”

    Gökhan İnler'den şampiyonluk yorumu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’
      Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’
    2. Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak
      Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak
    3. Igor Kokoskov İstanbul yolunda
      Igor Kokoskov İstanbul yolunda
    4. Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı
      Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı
    5. Göztepe'de mesai yoğun olacak
      Göztepe'de mesai yoğun olacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor’dan Sekidika atağı

    Denizlispor’dan Sekidika atağı

    Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.

    Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.

    Milli sporcu Birgül Erken, dünya rekoru deneyecek

    Milli sporcu Birgül Erken, dünya rekoru deneyecek

    Pınar Karşıyaka kombine için beklemede

    Pınar Karşıyaka kombine için beklemede

    Sıradaki Haber