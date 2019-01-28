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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşırız
28.01.2019 - 15:19 | | AA

Hasan Kartal: Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşırız

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasında 6 puan toplama başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. İki maçta 6 puan yeniden ayağa kalkmamızı sağladı" açıklamasını yaptı.

Hasan Kartal: Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşırız
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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti.

Sezonun ikinci yarısında camiayı mutlu etmek adına önemli transferler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kartal, "İkinci yarıda hiçbir hatanın telafisinin olmadığı bilinciyle hareket ettik. Okan Buruk hocamızın istekleri doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kartal, başlangıçların önemine işaret ederek, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. İki maçta 6 puan yeniden ayağa kalkmamızı sağladı. Elbette iki galibiyet yeterli değil. Transferlerin takıma uyumuyla ilerleyen haftalarda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Camia olarak bütünlüğümüzü korumalıyız. Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara özel olarak teşekkür eden Kartal, şunları söyledi:

"Ligin ilk yarısını 12 puanla kapatmış bir takım olarak taraftarlarımız bize ve hocamıza inandı. Her türlü desteği verdiler. Kasımpaşaspor deplasmanında ve iç sahada Akhisarspor maçında inanılmaz destek oldular. Büyük camia olmak için taraftar desteği önemli. Bu taraftar arkamızda olduğu müddetçe inşallah daha iyi işler başaracağız."

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