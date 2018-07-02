Hasan Kemal Yardımcı: 'Borçlanacağız, riske gireceğiz ve futbolcu alacağız'

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eksiklere rağmen takımın ilk etap çalışmalarının Rize'de tamamlandığını söyledi.

İkinci etap kamp çalışmalarının Erzurum'da devam edeceğini belirten Yardımcı, "Eksiklerimizin birçoğunu Erzurum kampında tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var." diye konuştu.

Transferlerle ilgili değerlendirmede bulunan Yardımcı, şunları kaydetti:

"İmkanlara bakarsak futbolcu almamız lazım. İmkan olmazsa da alacağız. Borçlanacağız, riske gireceğiz ve futbolcu alacağız. Bir fiyat politikası var. Bize kalsa yerli istiyoruz. Daha kolay iş bitiyor ve bizim için şartlar kolay oluyor. Yerli santrfor yok. On numara bakıyorsun, yerli yok. Var, Emre Akbaba var ama alabiliyorsan al. Bana kalırsa yerli ama mecbur kaldığımızda da yabancı oyuncu alacağız. İmkan yok bahanesine sığınmadan elimizden geleni yapacağız."

Başkan Yardımcı, şu ana kadar 5-6 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İster beğenin ister beğenmeyin. Diğer kulüplerde bu kadar hareket de yok. Biz bir taraftan tecrübeli, deneyimli adamlar alırken veya ararken bir taraftan da İbrahim hocaya genç ve istikbal vadeden gençleri teslim edip onlardan faydalanmamız gerekiyor. Bu takımın yaşaması için başka çaremiz yok. Hep hazır parayla nereye kadar? Bir yerden sonra da İbrahim hocadan bu aldığımız gençlerden A takımına adam monte etmesini istiyoruz."

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile bir görüşme yaptıklarını aktaran Yardımcı, "O da haklı olarak kendine göre 'Adam alınmadı, sezonu eksik açtık.' dedi. Türkiye'de sezonu doğru açan var mı? Türkiye'nin gerçek şartlarını da göz önüne alalım. Biz eksiklerimizin farkındayız. Teknik kadro ile mutabıkız. Çalışmalar gayet sıkı bir şekilde yürüyor. Kulüp binasında transfer görüşmeleri yapılıyor. Dışarıda bu işleri yapmayı prensip olarak kaldırdık." ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor'un taraftar derdi yok, seyirci derdi var"

Hasan Kemal Yardımcı, Çaykur Rizepor'a ilginin çok olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çaykur Rizespor'da taraftar derdi yok, seyirci derdi var. Tribünler dolmuyor. Bizim derdimiz seyirciyi artırmak. Bu da kaliteli takımla artar. Rize'de maalesef fazla Rizesporlu yok. Rizesporlu sorulduğunda 'Has ve öz Rizeliyim ve Rizesporluyum.' diyen seyirci sayısını artırmamız lazım. Bu da başarılı bir takımla olur. Başarılı bir takım yaparsak bunun karşılığının olacağını zannediyorum. Türkiye'nin futbol standartları ve futbol şartlarında Çaykur Rizespor'un düşmemesi lazım. Düştüğü takdirde büyük risk ve sıkıntı var. Biz de bunun bilincindeyiz. Yaşamak için düşmemek zorundayız. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız."

Kamerunlu futbolcu Leonard Kweuke'nin Almanya'daki doktoruna gitmek istediğini kaydeden Yardımcı, "Biz Almanya'ya göndermeden karar aldık. Kweuke, Rize'de hastaneye giderek orada MR'ını çektirdi. Durumu ve sonucu aldıktan sonra sakat veya sağlam, ondan sonra Almanya'ya göndereceğimizi kendisine söyledik. Heyet raporuna göre kararımızı bildireceğiz. Kweuke'ye net davranacağız. Kweuke var mı, yok mu? Ona göre tedbir almak zorundayız. Gerçek bir fotoğrafı görelim. O da kendi durumunu görsün, oturup konuşalım." ifadelerini kullandı.