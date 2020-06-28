SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda deplasmanda FenerbahÃ§e'ye 3-2 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hasan Ã–zer, mÃ¼cadelenin 65. dakikasÄ±nda GÃ¶khan TÃ¶re'nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart pozisyonunu maÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anÄ± olarak deÄŸerlendirdi.Â

Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Ã–zer, kÄ±rmÄ±zÄ± kart pozisyonunun doÄŸru bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde puan cetvelinde kritik bir pozisyonda olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã–zer, "FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. FenerbahÃ§e'de de kÃ¶tÃ¼ bir gidiÅŸat vardÄ±. Buradan alacaÄŸÄ±mÄ±z puan ya da puanlar bizi daha rahat bir konuma getirecekti. Ä°lk devre iyi mÃ¼cadele ettik ve FenerbahÃ§e'nin baskÄ± kurmasÄ±na izin vermedik. Ä°kinci devre ise oyuna hem savunmada hem de hÃ¼cumda iyi baÅŸladÄ±k. 65. dakikaya kadar FenerbahÃ§e'nin baskÄ±sÄ± da pozisyonu da yoktu. O dakikada 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyon maÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

Â KÄ±rmÄ±zÄ± kart kararÄ±nÄ±n Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunu vurgulayan Ã–zer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bizce Ã§ok aÄŸÄ±r bir karardÄ±. Bu kararÄ±n doÄŸru bir karar olduÄŸuna inanmÄ±yoruz. SaÃ§ma buluyorum. 2. sarÄ± kart olunca VAR'a gitme kuralÄ± yokmuÅŸ. BÃ¶yle bir kural olmamasÄ± lazÄ±mdÄ±. Nitekim 70. dakikada golÃ¼ yedik ama biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸikliklerle oyunu Ã§evirmek iÃ§in mÃ¼thiÅŸ mÃ¼cadele gÃ¶sterdik ama skoru koruyamadÄ±k. Elimizden geleni yaptÄ±k ama yediÄŸimiz gollerde biraz ÅŸanssÄ±zdÄ±k diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. MaÄŸlup olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Bu maÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z 1 puan bizi Ã§ok daha rahat bir konuma taÅŸÄ±yabilirdi. 5 maÃ§Ä±mÄ±z daha var. TakÄ±m olarak iyi bir takÄ±mÄ±z. Biz son 5 maÃ§Ä± en iyi ÅŸekilde oynayarak bu takÄ±mÄ±n ligde kalacaÄŸÄ±na inanÄ±yor ve gÃ¼veniyoruz. Malatya taraftarÄ±nÄ±n arkamÄ±zda olduÄŸuna inanÄ±yorum."

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