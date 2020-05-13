Hasan Şaş'tan duygusal veda: Görevi ona devrettim!

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevine son verilen Hasan Şaş duygusal bir paylaşımda bulundu. Hasan Şaş paylaşımında, "Çok duyguluyum dünden beri tüm mesajları okudum hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U 15 oynayan Yusuf Deniz’im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir şimdi sıra sende oğlum..." ifadelerini kullandı.

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