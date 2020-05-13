13.05.2020 - 23:01 |
Hasan Şaş'tan duygusal veda: Görevi ona devrettim!
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevine son verilen Hasan Şaş duygusal bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevine son verilen Hasan Şaş duygusal bir paylaşımda bulundu. Hasan Şaş paylaşımında, "Çok duyguluyum dünden beri tüm mesajları okudum hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U 15 oynayan Yusuf Deniz’im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir şimdi sıra sende oğlum..." ifadelerini kullandı.
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