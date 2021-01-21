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HaberlerFenerbahçe Haberleri Hasan’ın hayalleri gerçek oldu
21.01.2021 - 17:39 |

Hasan’ın hayalleri gerçek oldu

DMD hastası olan 18 yaşındaki Hasan Keskin’in hayalleri gerçek oldu.

Hasan’ın hayalleri gerçek oldu
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Hasan Keskin, Futbol A Takımımızın oyuncularıyla tanışma isteğini sosyal medya yoluyla kamuoyuna duyurmuştu.

Fenerbahçe, resmi sitesinden yayınladığı mesajla Hasan'ın hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü duyurdu. İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Taraftarımız Hasan’ın bu isteği Kulübümüzden cevap buldu.

Kulübümüzün yaptığı organizasyonla Hasan, ailesiyle birlikte Demir Grup Sivasspor maçı için kampta olan takımımızı ziyaret etti. Futbolcularımızla hatıra fotoğrafları çektiren Hasan’a tüm takımın imzaladığı bir formamız hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifaden eden Hasan Keskin, “Tarifsiz bir şey. Çok mutluyum. En büyük hayalim gerçek oldu.” dedi."

Hasan’ın hayalleri gerçek oldu

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