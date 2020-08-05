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05.08.2020 - 14:37 | | AA

Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Southampton'ı çalıştıran Ralph Hasenhüttl, İngiltere Premier Lig'de temmuz ayının teknik direktörü seçildi.

Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi
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Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 52 yaşındaki Hasenhüttl'ın bu ödüle layık görülen ilk Avusturyalı teknik direktör olduğu kaydedildi.

Hasenhüttl yönetiminde temmuz ayında 6 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan Southampton, Manchester City'yi 1-0 yenerken, Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Aralık 2018'den bu yana Southampton'da görev yapan deneyimli teknik adam, oylamada Pep Guardiola, Jose Mourinho, David Moyes ve Ole Gunnar Solskjaer'i geride bıraktı.

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