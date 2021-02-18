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18.02.2021 - 17:04 | | HATAY (AA) -

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 109-108

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 86-86, ilk uzatma bölümü de 99-99 berabere biten maçta Çankaya Üniversitesi'ni 109-108 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 109-108
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Salon: Antakya

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kemal Digilli, Seda Esen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 10, Prince 19, Ben Abdelkader 24, Ndour 31, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 14

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 44, Gizem Yavuz 18, Bahar Öztürk 11, Warley 18, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko 2

1. Periyot: 29-24, Devre: 49-42, 3. Periyot: 71-65, Normal süre: 86-86

1. uzatma: 99-99, 5 faulle çıkanlar: 42.28 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 47.03 Zellous (Çankaya Üniversitesi)

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 109-108

 

 

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