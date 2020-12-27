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27.12.2020 - 18:48 |

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 42-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 75-42 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 42-75
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 75-42 yendi.

Salon: Antakya 

Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2 

1. Periyot: 9-16 

Devre: 16-33 

3. Periyot: 31-61 

Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut 37.37 (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 42-75

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