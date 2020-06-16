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16.06.2020 - 09:41 | |   HATAY (AA) -

Hatay Büyükşehir Belediyespor, İspanyol pivot Astou Ndour'u transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İspanyol pivot Astou Ndour'u kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, İspanyol pivot Astou Ndour'u transfer etti
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Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Astou Ndour ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Pivot oyuncuya başarı dileyen Bayraktar, 1.98 boyundaki Ndour'un Hatay ekibine büyük katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.

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