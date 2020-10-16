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16.10.2020 - 22:13 | | AA

Hatay BüyükÅŸehir Belediyespor'da 3 kiÅŸi Kovid-19'a yakalandÄ±

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Hatay BüyükÅŸehir Belediyespor'da 3 kiÅŸi Kovid-19'a yakalandÄ±
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Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekibi Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Zekiye BarutÃ§u YiÄŸitbaÅŸÄ±, AA muhabirine, pazar gÃ¼nÃ¼ sahalarÄ±nda yapacaklarÄ± Samsun Canik Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapÄ±lan Kovid-19 testlerinin sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sporcu ve personelde Kovid-19'a rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YiÄŸitbaÅŸÄ±, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kiÅŸinin sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±." dedi.

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesporda 3 kiÅŸi Kovid-19a yakalandÄ±

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