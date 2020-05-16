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16.05.2020 - 02:58 |

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan yeni stadyumla ilgili açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, inşası süren yeni stadın koltuk ile çim uygulamaları için gerekli bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlandığını duyurdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan yeni stadyumla ilgili açıklama
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, inşası süren yeni stadın koltuk ile çim uygulamaları için gerekli bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlandığını duyurdu. 

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni stadyumla ilgili bir gelişmeyi paylaşırken, şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni stadyumun koltuk ve çim yapımı için gerekli olan 27 milyon liralık ödenek, valiliğimize gönderilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içerisinde stadyumu Hatayspor'a hazır hale getireceğiz. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız."

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