Hatay'a Yeşil Gelecek kampanyası sona erdi!

Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası - Sona eren kampanya kapsamında 473 bin 714 fidan bağışı yapıldığı duyuruldu

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay içinde başlatılan kampanyaya 473 bin 714 fidan bağışı yapıldı.

Açıklamada kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür edildi.