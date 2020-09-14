14.09.2020 - 18:13 |
Hatayspor Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası bu akşam Hatayspor Başakşehir maçıyla kapanıyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, lige bu sezon yükselen Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor...
Haftanın kapanış mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor...
İŞTE 11'LER;
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben Ribeiro, Gökhan, Diouf
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba
Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu