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14.09.2020 - 18:13 |

Hatayspor Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası bu akşam Hatayspor Başakşehir maçıyla kapanıyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'a konuk oluyor.

Hatayspor Başakşehir (CANLI)
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, lige bu sezon yükselen Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor...

Haftanın kapanış mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor...

Hatayspor Başakşehir (CANLI)

İŞTE 11'LER;

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben Ribeiro, Gökhan, Diouf

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba

Hatayspor Başakşehir (CANLI)

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