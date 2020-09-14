Hatayspor - Başakşehir maçı canlı bahis heyecanı!

TFF 1. Lig'in son şampiyonu, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Hatayspor ciddi bir revizyona gitti. Teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getiren Doğu Akdeniz ekibi, Mame Diouf ve Adama Traore gibi ilgi çekici transferlere de imza attı. Sol beke St. Etienne'den Alexandros Katranis, stoper bölgesine de Braga'dan Pablo Santos kiralandı. Hatayspor'u sezon öncesi hazırlık döneminde sadece Galatasaray karşısında izleyebildik ve 6 sezon sonra Süper Lig'de yeniden boy gösterecek olan "10 numara" Gökhan Karadeniz ile Gil Vicente'den bedelsiz olarak kadroya eklenen sol açık Ruben Riberio oldukça etkili bir futbol ortaya koydu.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir yaşı ilerlemiş 4 isimle yollarını ayırdı. 33 yaşındaki Eljero Elia, 36 yaşındaki Gökhan İnler ve Robinho ile 35 yaşındaki Gael Clichy ile sözleşme yenilenmedi. Okechukwu Azubuike ve Berkay Özcan'ın tapusu alındı. Sağ beke Rafael, sol beke Hasan Ali Kaldırım takviyelerine bonservis ödenmedi. Son olarak Celtic'ten Belçikalı sol bek Boli Bolingoli kiralandı, ondan hemen önce de Nacer Chadli alındı. Ciddi bir Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Chadli'nin transferi gerçekten göz kamaştırıcı... Başakşehir, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa (2-2) ve Fatih Karagümrük (2-1) ile karşılaştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sezona son şampiyon unvanıyla giren ve ilk hafta maçına deplasmanda çıkan son 8 takımın sadece 1'i sahadan galibiyetle ayrılabildi. (5 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Başakşehir'in sezon öncesi oynadığı 2 hazırlık karşılaşması da karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar, sezona şampiyon unvanıyla giren ekiplere rakip olduğu son 14 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 9 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir Kazanır" oldu! %48'lik kesim Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in yeni sezona galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.