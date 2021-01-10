Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Hatayspor - Beşiktaş: 2-2
10.01.2021 - 11:29 |

Hatayspor - Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Beşiktaş sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Liderliğini sürdüren Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor - Beşiktaş: 2-2
ABONE OL
Hayatspor - Beşiktaş maçından görüntüler!
Hayatspor - Beşiktaş maçından görüntüler!
Hayatspor - Beşiktaş maçından görüntüler!
Hayatspor - Beşiktaş maçından görüntüler!Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'in 18. haftasına lider giren Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Müsabaka 2-2 sona erdi.

Maçta Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar ve 41. dakikada Larin kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 7. ve 23. dakikalarda A. Boupendza attı.

Bu sonuçla Beşiktaş 35 puanla zirvede yer aldı. Hatayspor ise 28 puanla 6. sırada kaldı.

Hatayspor - Beşiktaş: 2-2

 İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Billong, Santos, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Selim, Akintola, Traore, Boupendza

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

 

 

Hatayspor - Beşiktaş: 2-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı. 

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1. 

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı. 

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2. 

Müsabakanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. 

Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi. 

Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı. 

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.

Atakaş Hatayspor'da 3 değişiklik

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. 

Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.

Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi. 

Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları

 

 

Stjepan Tomas: “Çok pozisyona girdik maalesef atamadık”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ghezzal'den Feghouli cevabı!
    Ghezzal'den Feghouli cevabı!
  2. "Bundan sonra annesiz yaşayacağım"
    "Bundan sonra annesiz yaşayacağım"
  3. Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
    Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
  4. Manchester City, Birmingham'a gol yağdırdı!
    Manchester City, Birmingham'a gol yağdırdı!
  5. Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü!
    Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana Demirspor, Francis Ezeh'i transfer etti

Adana Demirspor, Francis Ezeh'i transfer etti

Denizlispor'dan Çaykur Rizespor maçı hakemlerine tepki

Denizlispor'dan Çaykur Rizespor maçı hakemlerine tepki

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da yanan ormanlara fidan dikti

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da yanan ormanlara fidan dikti

Osman Zeki Korkmaz: "Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi"

Osman Zeki Korkmaz: "Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet