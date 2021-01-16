Hatayspor, Denizlispor'a konuk olacak

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Hatay ekibi, Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele verecek. Ligde son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlıların 28 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Munir, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Denizlispor'un konuğu Hatayspor

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor.

Futbolcularından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich de cezaları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.