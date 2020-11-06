Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, dünkü Şanlıurfaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, çabukluk ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatay ekibi, bugün kara yoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

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