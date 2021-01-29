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29.01.2021 - 09:56 | | HATAY (AA)

Hatayspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1'lik sonuçla kapatan bordo-beyazlılar, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istiyor.  Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'un, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edeceği ve son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Tesislerinde yapacağı bildirildi.

Hatayspor, Medipol Başakşehire konuk olacak

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