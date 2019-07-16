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16.07.2019 - 17:51 | | İSTANBUL, (DHA)-

Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi

Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor, Spor Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:


"HATAYSPOR Kulübü'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir.

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