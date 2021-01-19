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19.01.2021 - 09:55 | | AA

Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
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Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Jean Claude Billong ile kaleci Munir Mohand Mohamedi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

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