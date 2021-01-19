19.01.2021 - 09:55 | | AA
Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.
Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Jean Claude Billong ile kaleci Munir Mohand Mohamedi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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