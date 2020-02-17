Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
17.02.2020 - 15:24 | | HATAY (AA)

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Bayram Toysal'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor’umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

İmza törenine, Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan, yönetim kurulu üyeleri Aydın Toksöz ve Selçuk Akıllı katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomen Just Sul Pogba'nın gol sevincini yapmaya çalışırsa...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan'a kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan'a kötü haber

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması...

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması...

Son dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması

Son dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması

Larkin sezonun MVP'si ödülüne aday

Larkin sezonun MVP'si ödülüne aday

Sıradaki Haber