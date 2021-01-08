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08.01.2021 - 00:48 | | Gökhan Aklan HATAY (İHA) -

Hatayspor’dan kaleci Munir açıklaması

 A. Hatayspor, Süper Lig’in 17. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçında rakip futbolcuya yönelik sportmenlik dışı harekette bulunan Kaleci Munir Mohand Mohamedi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama da Munir’in rakip oyuncuya tekme attığı pozisyon ile ilgili hareketi bilerek yapmadığı belirtildi.

Hatayspor’dan kaleci Munir açıklaması
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Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada Kaleci Munir’in rakip oyuncuya yaptığı hareketin, kulübü de derinden etkilediği belirtilirken, “Süper Lig'in 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında, geleneklerimizde ve kültürümüzde asla yeri olmayan, tarihimizde ilk defa karşılaştığımız bir olay yaşadık. Kalecimiz Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş Hatayspor'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir. Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren Hatay şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Atakaş Hatayspor olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hatayspor’dan kaleci Munir açıklaması

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