Hatice Kübra’dan bir şampiyonluk daha

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen WT Başkanlık Kupası İsveç’in Helsinborg kentinde düzenlendi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda milli formayla Türkiye’yi temsil edecek olan Büyükşehirli sporcu Hatice Kübra İlgün 57 kiloda madalya için tatamiye çıktı. İlk turda Ukraynalı rakibi Maria Labuzova’yı 28-8, ikinci turda İspanyol Arlet Ortiz Benito’yu 21-8, çeyrek finalde Yunan Fanin Tzeli’yi 12-7 ve yarı finalde Amerikalı Anastasija Zolotic’i 31-22 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçına çıkmayan İngiliz rakibi Jade Jones’u hükmen mağlup eden Hatice Kübra İlgün turnuvayı altın madalyayla tamamladı.

Bu yıl katıldığı ikinci şampiyonada da altın madalya kazanan başarılı sporcuyu ilk tebrik eden isim antrenörü Fikret Temuçin oldu.

“En iyi ödüle aday”

2019 yılında katıldığı bütün uluslararası turnuvalarda madalya kazanma başarısı gösteren Hatice Kübra İlgün, Milliyet Yılın Spor Ödülleri yarışmasında ‘Yılın En iyi Çıkış Yapan Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi. 15 Mart’ a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ adresinden yapılan oylamalarla belirlenecek olan yılın spor ödülleri düzenlenen törenle sahibini bulacak.