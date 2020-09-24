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24.09.2020 - 00:38 |

Havertz şov yaptı, Chelsea tur atladı

Carabao Cup 3. Tur maçında Chelsea, Barnsley'i 6-0 mağlup etti.

Havertz şov yaptı, Chelsea tur atladı
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Carabao Cup 3. Tur mücadelesinde Chelsea sahasında Champiyonship ekiplerinden Barnsley'i konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 6-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde gol perdesini açan isim Abraham oldu. 28'de Mount'un asistinde Kai Havertz, Chelsea adına kariyerinin ilk golünü attı ve ilk yarı 2-0 ile Maviler'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya da üstün başlayan Chelsea'de 49. dakikada Ross Barkley farkı üçe çıkardı. 55'de Abraham bu kez asist yaparak yeniden Havertz'e golünü attırdı. 65. dakikada Havertz yeniden sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi. Gole doymayan Chelsea 83. dakikada Giroud'la maçı 6-0 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.

Bir sonraki turda Chelsea Leyton Orient - Tottenham galibi ile oynayacak.

Havertz şov yaptı, Chelsea tur atladı

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