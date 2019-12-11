Hayalleri gerçek oldu

20 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi ve Süper Lig’de bordo-mavili takımda ilk 11’e adını yazdırdı. Altyapıda oynarken, “Aileme iyi bir ev tutacağım. Ablalarım var, onların ihtiyaçlarını gidereceğim. Babam inşaatta çalışıyor” diyerek herkesi duygulandıran genç yıldız, yolundan şaşmadı, hayallerini yakaladı.

Trabzonspor’da son 2 yılda yakalanan altyapı başarısı, Antalyaspor maçıyla devam etti. Ligin 14. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor’da genç ve yeni bir isim ilk 11’e adını yazdırdı.



20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, Joao Pereira’nın sakatlığında formayı aldı ve 90 dakika boyunca ortaya koyduğu oyunla alkışları topladı. Ünal Karaman’ın dikkat çeken kararı sonrası görevi alan Serkan’ın hikayesi ise herkesi çok etkiledi. Henüz çocukken Trabzonspor altyapısına büyük hayallerle gelen genç futbolcu, o dönem Show Tv’de haber bülteninde verdiği bir röportajda profesyonel futbolcu olup, ailesine çok iyi şartlar sunacağını vurgulamıştı. Serkan Asan, “Aileme iyi bir ev tutacağım. Ablalarım var, onların ihtiyaçlarını gidereceğim. Babam inşaatta çalışıyor. Ablalarımın 4’ü de okuyor. Ben de okuyorum. Köyde yaşamak zor. Futbolcu olmak zor, hayat zor, köyden antrenmanlara gelmek zor” diyerek daha o dönemde herkesin dikkatini toplamayı başarmıştı.



Adeta azmin zaferi olarak kayıtlara geçen bu başarı öyküsü, hem Trabzon’da hem de tüm Türkiye’de unutulmaz bir his bıraktı. Herkesi duygulandıran genç yıldız, Trabzon A takımı ile bu kez 2 Avrupa Ligi maçında ve son olarak ligde Antalya mücadelesinde 11’de oynadı. Düzköy’den çocukluk arkadaşları Kerem Baykuş ve Murat Cem ile beraber çıkan, köyden Trabzonspor altyapısına giderek hayatının en önemli yorgunluklarını yaşayan, futbolda tutunmak için çok çaba sarf eden ve bordo-mavili takımda forma giyerek şimdiden kulüp tarihine geçen Serkan Asan, herkese de örnek oldu.

Babası inşaat ustası

Serkan Asan, hayallerini gerçeğe dönüştürmesiyle herkesin alkışını kaptı. Şu anda Trabzonspor’un tanınan futbolcuları arasında olan genç yıldızın babası Yusuf Asan, Rusya’da Moskova’da halen daha inşaat ustası olarak çalışıyor. Annesi Haskız Asan ve ablaları da Serkan Asan’ın hayallerine kavuşmasındaki en büyük destekçileri olarak öne çıkıyor.