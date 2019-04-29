Haydar Yılmaz: Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum

Elim trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Josef Sural'ın ölümünün ardından Aytemiz Alanyaspor kaptanı Haydar Yılmaz büyük üzüntü yaşadı.

TRT Spor'a konuşan tecrübeli kaleci, "Şaka gibi, hala inanamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yaralanan arkadaşlarımızın durumları iyi ama psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Herkes gibi şoktayım. Maçtan sonra hocamız izin vermişti. Ben İzmir'e döndüm. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Sural içimizden biri gibiydi. Türk gibiydi" dedi.