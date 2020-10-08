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08.10.2020 - 15:19 | | İSTANBUL,(DHA)

Hazal Nehir bahçesini antrenman alanına dönüştürdü

Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanan ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, bu kez sırıkla atlamada dünya rekoru sahibi Red Bull sporcusu Armand Duplantis'inde dahil olduğu bir projede yer aldı.

Hazal Nehir bahçesini antrenman alanına dönüştürdü
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Antrenmanlarını eve taşıyan, Hazal Nehir, Backyards projesinin 3'üncü sporcusu oldu. Armand Duplantis ve dağ bisikletinin önemli isimlerinden Red Bull sporcusu Matt Jones'un ardından Nehir, kendi bahçesine parkur alanı kurdu. Böylece antrenmanlarına ara vermeden devam etme imkanı bulan sporcu, hem kendisini gelecek projeler için hazırladı hem de takipçilerine ilham verdi.  

Singapur'da düzenlenen Lion City Gathering 2019'da (Asya Parkur Şampiyonası) Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci olan ve Türkiye'yi Red Bull Art of Motion'da temsil eden Hazal Nehir, bahçesine demir barlardan oluşan bir antrenman parkuru oluşturduklarını belirtti. Teknik antrenmanlar için kurduğu parkurun çok önemli olduğunu belirten Nehir, "Kurulum sırasında bazen işler istediğimiz gibi gitmedi. Kurulum yaptığımız yer biraz eğimliydi ama oldukça da güvenliydi. Tekniğime de güvendiğim için o titreşime alıştım. Artık çalışmalarıma aralıksız devam edebilirim" dedi. 

Hazal Nehir bahçesini antrenman alanına dönüştürdü

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