18.04.2020 - 15:41 |
Haziran'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar
Dünya futbolunda Haziran'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar belli oldu. Bonservisi olmayan David Silva, Cavani ve Mertens gibi ünlü oyuncuların başka takıma transfer olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından transfer savaşı iyice kızışacak. Haziran'da mukaveleleri sona erecek yıldızlar netlik kazandı. Listede kimler var kimler...
İşte o isimler:
Cavani
Giroud
Lallana
Götze
Mertens
Clyne
Joe Hart
Pedro
Meunier
Bonaventura
Kurzawa
Choupo-Moting
Thiago Silva
Aranguiz
Dzyuba
David Silva